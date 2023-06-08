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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.06.2023 13:40
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararına Yönelik Sermaye Piyasası Kurulu Talebi Nedeniyle Alınan Karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 728.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.456.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 4.636.942,682 4.636.942,682 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 Nâma
B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 723.363.057,318 723.363.057,318 100,00000 B Grubu B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 728.000.000 728.000.000,000 100,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.06.2023 tarihli kararı ile, Şirketimizin 16.05.2023 tarihinde aldığı 2.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde ödenmiş 728.000.000 TL sermayesinin, 728.000.000 TL artırılarak 1.456.000.000 TL'ye tamamı 2022 Yılı Karından karşılanacak şekilde yapılacak olan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin alınan yönetim kurulu kararına istinaden sermayeyi temsil eden A grubu nama yazılı 4.636.942,682 adet pay karşılığı 4.636.942,682 TL'lik payın 9.273.885,364 adet ve 9.273.885,364 TL olarak B grubu hamiline yazılı 723.363.057,318 adet pay karşılığı 723.363.057,318 TL'lik payın 1.446.726.114,64 adet pay karşılığı 1.446.726.114,64 TL olarak oluşmasına karar verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni 2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157153


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Tam 9.751 10.016 -29,14  
Yarım 4.803 4.882 13,00  
Çeyrek 2.394 2.437 3,00  
Gümüş.Ons 23,78 23,80 0,36  
Gümüş Gr. 17,82 17,84 0,29  
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