***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2023 10:42
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 728.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.456.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 4.636.942,682 4.636.942,682 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 Nâma
B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 723.363.057,318 723.363.057,318 100,00000 B Grubu B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 728.000.000 728.000.000,000 100,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.05.2023 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 728.000.000 TL olan sermayesinin, 728.000.000 TL artırılarak 1.456.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 24.05.2023 tarihinde yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2027 tarihİnde onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulunun 2023-39 sayılı bülteninde ilan edilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni 2023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171981
BIST