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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.05.2022 15:59
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 4636942.682 TRY 0,64 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 723363057.318 TRY 99,36 İmtiyaz yoktur. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.02.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği Evet 47.7 A, B Bağımsız Üye Değil
ÜRFİ AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.02.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği Evet 25.97 B Bağımsız Üye Değil
DURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.06.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
OĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013862 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.05.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır
MİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.04.2022 İcrada Görevli Değil Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013862 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033342


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