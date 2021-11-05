***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.11.2021 18:12
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2021
Karar Sayısı
2021-33
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/ 01/ 2021 - 30/ 09/ 2021 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975261
BIST
18:051.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.587
En Düşük
1.569
18:059,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
18:0511,1700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0400
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2100
En Düşük
11,1500
18:05562,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,75
|Açılış
|: 562,04
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|SONME
|31,32
|9.499.862
|% 9,97
|
|EUYO
|3,77
|4.431.504
|% 9,91
|
|DOBUR
|69,65
|20.415.417
|% 9,25
|
|EGEEN
|1.426,70
|202.796.231
|% 8,58
|
|BASGZ
|25,24
|4.606.376
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|58.182.770
|% -9,99
|
|KZBGY
|33,72
|67.273.973
|% -7,97
|
|GSRAY
|4,13
|293.751.561
|% -5,71
|
|TETMT
|179,90
|4.460.723
|% -5,71
|
|THYAO
|17,72
|3.728.757.023
|% 4,42
|
|GARAN
|10,65
|3.044.220.189
|% 1,91
|
|TUPRS
|146,00
|963.487.500
|% 2,31
|
|YKBNK
|3,01
|905.449.764
|% 1,01
|
|AKBNK
|6,33
|751.608.840
|% 0,16
|
|TSKB
|1,57
|496.565.243
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,01
|905.449.764
|% 1,01
|
|GARAN
|10,65
|3.044.220.189
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,06
|586.966.841
|% 0,49
|
|THYAO
|17,72
|3.728.757.023
|% 4,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6972
|9,7023
|% 0,20
|
|Euro
|11,1894
|11,1984
|% -0,25
|
|Sterlin
|13,0291
|13,0944
|% -0,18
|
|Frank
|10,5682
|10,6319
|% -0,16
|
|Riyal
|2,5797
|2,5927
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|12,33
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.690
|3.783
|-7,20
|
|Yarım
|1.784
|1.830
|-3,48
|
|Çeyrek
|895
|915
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,06
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|1,39
|
Seans Raporu
17:59
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17:59RALYH
Yüzde 7.67 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 388, 186 adet işlem
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17:58AYEN
Yüzde 4.41 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 959, 353 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 94 artarak (% 0.64 ) 1, 717
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17:57TUCLK
Yüzde 4.25 oranında artışla 14.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 096 adet işlem
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17:56CANTE
Yüzde 4.19 oranında artışla 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 693, 795 adet işlem