***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [OZRDN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazar'da işlem görmekte olan Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş ticaret unvanının Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 28/07/2023 tarihinden itibaren OZERDEN AMBALAJ olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175814BIST