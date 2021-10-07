***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2021 11:39
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967791
BIST
12:001.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,61
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
12:008,8855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
12:0010,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
12:00502,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 502,70
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler12:00
|OZBAL
|16,61
|42.320.166
|% 10,00
|
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.978.477
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.368.605
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,70
|2.873.603
|% 8,71
|
|SEYKM
|16,20
|6.522.983
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.579.039
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,71
|20.665.659
|% -9,04
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|6,13
|58.754.970
|% -2,70
|
|PETKM
|6,08
|694.843.237
|% -0,33
|
|GARAN
|9,29
|460.064.895
|% 0,76
|
|EREGL
|16,68
|370.680.134
|% 3,28
|
|THYAO
|13,96
|329.071.150
|% 1,82
|
|ASELS
|15,28
|285.425.015
|% 3,03
|
|PETKM
|6,08
|694.843.237
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,77
|88.441.275
|% 0,57
|
|GARAN
|9,29
|460.064.895
|% 0,76
|
|HALKB
|4,29
|209.860.045
|% 2,14
|
|GLYHO
|1,90
|80.166.252
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8838
|8,8855
|% 0,17
|
|Euro
|10,2835
|10,2896
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0286
|12,0889
|% 0,10
|
|Frank
|9,5392
|9,5967
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3605
|2,3723
|% 0,07
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,72
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.398
|0,79
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|0,38
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|-1,25
|