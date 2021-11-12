***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 17:52
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977458
BIST
17:441.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,68
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:449,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0667
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:4411,4116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0612
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:44595,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,97
|Açılış
|: 595,23
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:44
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|39.478.785
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.290.493
|% 9,91
|
|PRKAB
|35,30
|204.791.928
|% 9,42
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|42.368.299
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|261.116.589
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.393.965
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,37
|98.365.770
|% -8,14
|
|PETKM
|7,73
|2.974.248.367
|% 1,05
|
|GARAN
|10,59
|1.677.084.969
|% -0,09
|
|THYAO
|17,79
|1.388.638.750
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,47
|734.754.115
|% 0,67
|
|TUPRS
|155,80
|674.774.849
|% -0,45
|
|PETKM
|7,73
|2.974.248.367
|% 1,05
|
|ADESE
|1,22
|433.393.965
|% -9,63
|
|ODAS
|1,54
|508.366.720
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,15
|272.857.912
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,08
|583.398.252
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9648
|9,9700
|% 0,67
|
|Euro
|11,3999
|11,4116
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,3010
|13,3677
|% 0,78
|
|Frank
|10,7503
|10,8150
|% 0,44
|
|Riyal
|2,6500
|2,6632
|% 0,64
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-5,31
|
|Altın Gr.
|594
|594
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|-0,98
|
Seans Raporu
17:44
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17:56TSPOR
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17:55CEOEM
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17:53TTRAK
Yüzde 5.58 oranında artışla 174.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 950 adet işlem
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, KOZAA, TUPRS
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, PGSUS, FROTO