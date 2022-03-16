***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2022 12:52
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010808
BIST
12:552.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,96
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:5514,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0105
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:5516,1771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0881
|Açılış
|: 16,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:55909,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,35
|Açılış
|: 909,42
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler12:53
|PKENT
|436,90
|3.713.213
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.079.674
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.544.841
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.117.182
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,58
|28.088.115
|% 8,99
|
|ORCAY
|23,10
|28.546.604
|% -9,98
|
|PENTA
|315,40
|42.806.108
|% -5,79
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|FENER
|27,02
|48.104.415
|% -3,22
|
|THYAO
|27,84
|2.285.102.867
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,54
|961.242.953
|% 0,76
|
|FROTO
|283,90
|588.787.122
|% 3,92
|
|EREGL
|34,50
|521.934.719
|% 0,82
|
|AKBNK
|7,25
|413.038.916
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,23
|293.374.954
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,83
|355.212.864
|% 0,26
|
|ODAS
|1,60
|131.917.445
|% 2,56
|
|THYAO
|27,84
|2.285.102.867
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,54
|961.242.953
|% 0,76
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6998
|14,7054
|% 0,04
|
|Euro
|16,1551
|16,1741
|% 0,53
|
|Sterlin
|19,1573
|19,2534
|% 0,26
|
|Frank
|15,5843
|15,6782
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9085
|3,9281
|% 0,09
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|4,01
|
|Altın Gr.
|909
|909
|3,34
|
|Cumhuriyet
|6.017
|6.108
|47,00
|
|Tam
|5.988
|6.140
|39,89
|
|Yarım
|2.894
|2.970
|19,30
|
|Çeyrek
|1.452
|1.485
|9,65
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|2,00
|
Seans Raporu
12:53
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866