***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 10:51
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031394
BIST
12:442.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,73
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:4415,9822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1403
|Açılış
|: 15,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
12:4416,9321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0959
|Açılış
|: 16,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9347
En Düşük
16,7772
12:44948,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,96
|Açılış
|: 948,84
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:42
|IMASM
|46,90
|19.549.818
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|7.021.516
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.851.979
|% 9,73
|
|GENTS
|4,70
|35.012.197
|% 8,80
|
|SEYKM
|7,73
|40.133.326
|% 8,11
|
|OZRDN
|9,77
|2.246.769
|% -8,18
|
|SMRTG
|21,46
|77.851.586
|% -7,18
|
|PAMEL
|98,20
|5.070.949
|% -7,18
|
|ULUSE
|178,70
|41.015.258
|% -6,93
|
|SANKO
|10,99
|10.327.304
|% -6,31
|
|GARAN
|16,23
|1.909.460.745
|% 3,71
|
|THYAO
|42,56
|1.144.155.186
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,13
|970.608.518
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,39
|872.252.758
|% 0,00
|
|SISE
|19,76
|709.971.522
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,39
|872.252.758
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,13
|970.608.518
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,19
|139.832.431
|% 1,71
|
|GARAN
|16,23
|1.909.460.745
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,65
|296.350.025
|% 1,15
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9743
|15,9801
|% 0,87
|
|Euro
|16,9225
|16,9384
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,8717
|19,9714
|% 0,65
|
|Frank
|16,3631
|16,4617
|% 0,66
|
|Riyal
|4,2474
|4,2687
|% 0,64
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,22
|
|Altın Gr.
|949
|949
|8,39
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.274
|6.432
|30,49
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,75
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,29
|