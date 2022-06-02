***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2022 10:52
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034141
BIST
12:102.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,89
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.565
12:1016,4683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0761
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4700
En Düşük
16,3796
12:1017,6904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1944
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,6987
En Düşük
17,4621
12:10980,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,42
|Açılış
|: 980,64
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
981,03
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler12:10
|MAGEN
|11,55
|63.580.536
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.070.617
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|6.167.446
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|31.919.316
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|17.952.251
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|6.577.789
|% -9,94
|
|PSGYO
|12,02
|173.109.670
|% -7,25
|
|LIDFA
|7,30
|552.238
|% -6,77
|
|IHLGM
|0,74
|18.740.642
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,66
|10.305.871
|% -5,00
|
|THYAO
|49,88
|1.865.705.476
|% 1,26
|
|SASA
|38,16
|749.306.833
|% 1,17
|
|PETKM
|10,36
|642.362.512
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,07
|532.952.825
|% -0,20
|
|HEKTS
|34,24
|525.048.122
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,84
|290.300.461
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|123.821.699
|% -2,33
|
|YKBNK
|4,78
|412.190.432
|% 0,84
|
|DOHOL
|3,88
|263.196.219
|% 0,16
|
|TSKB
|2,27
|151.174.101
|% -1,30
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4631
|16,4683
|% 0,46
|
|Euro
|17,6441
|17,6904
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,5836
|20,6868
|% 0,88
|
|Frank
|17,0593
|17,1621
|% 0,65
|
|Riyal
|4,3771
|4,3990
|% 0,45
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|6,70
|
|Altın Gr.
|981
|981
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.619
|30,00
|
|Tam
|6.489
|6.652
|32,00
|
|Yarım
|3.136
|3.218
|15,47
|
|Çeyrek
|1.573
|1.609
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,53
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:25YUNSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 859, 679 adet işlem
-
12:24HLGYO
Yüzde 6.48 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 901, 008 adet işlem
-
12:23BRISA
Yüzde 4.94 oranında artışla 37.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 136 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 72 artarak (% 0.24 ) 2, 862
-
12:22XU100
Endeks 2, 574 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 14, 079.00 milyon TL de