***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 10:18
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038183
BIST
14:342.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -4,07
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.525
14:3417,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:3418,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0693
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:341.023,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,90
|Açılış
|: 1.023,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:32
|EGEEN
|2.205,50
|147.080.657
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.307.324
|% 9,98
|
|ARMDA
|158,80
|8.662.289
|% 9,82
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|ISDMR
|24,06
|70.092.026
|% -4,14
|
|THYAO
|49,94
|4.421.919.144
|% 3,65
|
|EREGL
|27,88
|2.135.177.601
|% -3,33
|
|SASA
|45,80
|1.029.292.049
|% -0,52
|
|SISE
|21,96
|929.492.843
|% 0,27
|
|TUPRS
|258,70
|843.189.716
|% -3,61
|
|ODAS
|3,08
|690.934.221
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,88
|642.625.544
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,02
|440.534.456
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,62
|247.519.625
|% 0,00
|
|THYAO
|49,94
|4.421.919.144
|% 3,65
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3220
|17,3361
|% 0,06
|
|Euro
|18,2405
|18,2562
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,1866
|21,2928
|% 0,35
|
|Frank
|17,9100
|18,0179
|% 0,72
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.801
|6.897
|-69,00
|
|Yarım
|3.339
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,13
|