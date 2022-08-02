***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 10:18
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050928
BIST
11:132.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 16,72
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
11:1317,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0746
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9604
En Düşük
17,8517
11:1318,3933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
11:131.022,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.022,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler11:13
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|PRKME
|8,75
|39.947.937
|% 8,97
|
|YAYLA
|5,07
|3.804.584
|% -9,95
|
|IMASM
|65,05
|24.474.439
|% -7,14
|
|IHGZT
|0,78
|9.843.075
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,50
|46.304.769
|% -6,91
|
|THYAO
|52,00
|1.377.639.062
|% 0,97
|
|SASA
|49,92
|1.099.070.524
|% 7,35
|
|SISE
|22,88
|846.735.577
|% -0,95
|
|EREGL
|28,14
|428.795.609
|% 0,36
|
|HEKTS
|35,18
|396.868.751
|% 3,47
|
|EKGYO
|3,14
|324.004.897
|% 0,00
|
|TSKB
|2,69
|217.161.488
|% 2,28
|
|KRPLS
|6,69
|364.897.082
|% 7,73
|
|ODAS
|3,89
|207.251.871
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,84
|253.513.739
|% -0,21
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9493
|17,9604
|% 0,42
|
|Euro
|18,3812
|18,3933
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,8220
|21,9314
|% -0,20
|
|Frank
|18,7710
|18,8841
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7621
|4,7860
|% 0,23
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.825
|6.882
|-1,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,36
|