***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 13:53
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064886
BIST
15:543.283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -12,22
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
15:5418,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0961
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4148
En Düşük
18,3035
15:5417,9937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0476
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:54974,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,35
|Açılış
|: 974,54
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:52
|KRPLS
|7,37
|189.355.189
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|145.754.504
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.338.353
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.440.316
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|99.026.008
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.348.044
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.441.199
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.013.705
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.165.805
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.424.391
|% -9,91
|
|THYAO
|70,85
|3.880.322.307
|% -0,63
|
|SASA
|60,25
|2.147.146.562
|% 3,79
|
|SAHOL
|27,16
|1.547.179.985
|% -0,37
|
|VAKBN
|7,64
|1.335.226.129
|% -1,42
|
|SISE
|27,08
|1.290.545.370
|% -1,60
|
|EKGYO
|3,97
|1.221.613.941
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,50
|859.836.424
|% 6,13
|
|VAKBN
|7,64
|1.335.226.129
|% -1,42
|
|DOHOL
|5,28
|750.946.196
|% 0,57
|
|HALKB
|7,60
|1.106.441.258
|% -2,56
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4024
|18,4147
|% 0,52
|
|Euro
|17,9830
|17,9937
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,3265
|20,4284
|% -1,07
|
|Frank
|18,7279
|18,8407
|% 0,35
|
|Riyal
|4,8784
|4,9029
|% 0,56
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,04
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-10,04
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.637
|6.734
|-28,00
|
|Yarım
|3.234
|3.289
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,95
|18,98
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,37
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|-2,77
|