***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 15:38
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064913
BIST
15:413.292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,36
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:4118,4138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0952
|Açılış
|: 18,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4144
En Düşük
18,3035
15:4117,9743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0670
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:41973,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -10,04
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ULKER
|21,78
|145.035.329
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.096.863
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.323.275
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.124.331
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.786.421
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.310.937
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.418.631
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.919.096
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.142.895
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.332.252
|% -9,91
|
|THYAO
|71,00
|3.810.743.966
|% -0,42
|
|SASA
|60,20
|2.088.173.014
|% 3,70
|
|SAHOL
|27,32
|1.511.423.213
|% 0,22
|
|VAKBN
|7,71
|1.313.884.970
|% -0,52
|
|SISE
|27,26
|1.241.996.828
|% -0,94
|
|EKGYO
|4,02
|1.185.104.152
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|814.904.862
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,71
|1.313.884.970
|% -0,52
|
|HALKB
|7,69
|1.079.997.959
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,32
|715.918.498
|% 1,33
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4097
|18,4132
|% 0,52
|
|Euro
|17,9673
|17,9796
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,3266
|20,4286
|% -1,07
|
|Frank
|18,7143
|18,8270
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8776
|4,9021
|% 0,54
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,27
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-13,00
|
|Tam
|6.635
|6.730
|-32,00
|
|Yarım
|3.233
|3.288
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,37
|
|B. Petrol
|87,82
|87,82
|-2,64
|