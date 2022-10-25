***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 14:06
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073928
BIST
14:324.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 26,12
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:3218,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:3218,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0323
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:32983,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,02
|Açılış
|: 982,93
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:29
|TSPOR
|4,95
|277.750.190
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.086.023
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.190.253
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.263.752
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|66.678.070
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.569.415.813
|% 1,91
|
|SISE
|33,32
|2.091.489.161
|% 2,65
|
|SASA
|105,30
|1.941.019.465
|% 5,30
|
|AKBNK
|15,85
|1.787.584.409
|% 2,52
|
|ASELS
|32,36
|1.758.572.952
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,16
|679.031.806
|% 9,09
|
|TSKB
|3,15
|973.331.996
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,67
|1.335.701.425
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.717.255.261
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,05
|1.654.879.112
|% 4,04
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6013
|18,6154
|% 0,17
|
|Euro
|18,3533
|18,3622
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9962
|21,1015
|% 0,38
|
|Frank
|18,4881
|18,5994
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9348
|4,9596
|% 0,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-6,00
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.629
|6.712
|-57,00
|
|Yarım
|3.230
|3.279
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,96
|89,96
|-1,25
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44ULKER
Yüzde 7.23 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 313, 437 adet işlem
-
14:43CEOEM
Yüzde 4.65 oranında artışla 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 562, 830 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 715, 422 adet işlem
-
14:42MEGAP
Yüzde 7.13 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 715, 422 adet işlem
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 98 artarak (% 0.94 ) 3, 553