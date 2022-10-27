***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 12:19
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074593
BIST
13:013.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -41,26
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
13:0118,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
13:0118,7215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0489
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
13:01994,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 994,61
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler13:01
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|16.871.275
|% 9,99
|
|VERUS
|81,70
|60.890.364
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.909.771
|% 9,96
|
|SUMAS
|112,90
|690.730
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.526.209
|% -9,96
|
|VKING
|10,26
|3.293.876
|% -8,23
|
|OZRDN
|14,82
|27.794.792
|% -5,90
|
|ISGYO
|8,07
|428.649.430
|% -4,95
|
|DOGUB
|9,80
|23.626.800
|% -4,76
|
|THYAO
|99,10
|4.812.630.249
|% 0,30
|
|AKBNK
|15,31
|1.947.436.324
|% -2,98
|
|SISE
|33,54
|1.612.477.374
|% -1,35
|
|PETKM
|13,75
|1.425.950.497
|% 2,84
|
|EREGL
|30,08
|1.384.372.776
|% -2,34
|
|EKGYO
|4,49
|1.008.007.430
|% -1,75
|
|TSKB
|3,09
|622.995.511
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,11
|303.486.286
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,31
|1.947.436.324
|% -2,98
|
|ISCTR
|9,49
|1.023.797.862
|% -2,47
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6078
|18,6108
|% 0,02
|
|Euro
|18,7002
|18,7215
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,4527
|21,5603
|% -0,52
|
|Frank
|18,7335
|18,8464
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,08
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,10
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|-23,00
|
|Tam
|6.688
|6.746
|-22,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-0,01
|