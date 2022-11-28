***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:56
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082509
BIST
16:424.962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 87,85
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4218,6188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0148
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4219,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0804
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:421.049,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.049,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:42
|SUNTK
|56,10
|384.088.868
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.380.960
|% 9,99
|
|NTGAZ
|45,82
|78.526.373
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|235.262.604
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|127,70
|143.185.993
|% -9,05
|
|IHAAS
|87,35
|66.123.538
|% -8,20
|
|MZHLD
|15,60
|51.603.352
|% -8,13
|
|THYAO
|116,40
|8.386.694.324
|% 2,28
|
|PETKM
|18,23
|4.464.465.383
|% 5,07
|
|EREGL
|42,22
|4.164.867.304
|% 0,81
|
|ASELS
|48,90
|3.918.480.575
|% 1,45
|
|ISCTR
|10,54
|3.612.245.611
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,98
|3.228.034.692
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,79
|1.252.826.436
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,54
|3.612.245.611
|% 2,83
|
|YKBNK
|12,00
|3.525.926.606
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,17
|2.627.601.727
|% 6,38
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6188
|% -0,08
|
|Euro
|19,4766
|19,4870
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,3931
|22,5054
|% -0,36
|
|Frank
|19,6475
|19,7658
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% -0,13
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-2,38
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:57METUR
Yüzde 7.42 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 946, 819 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 4, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 94, 697.00 milyon TL de
-
16:55SEKUR
Yüzde 7.55 oranında artışla 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 616, 349 adet işlem
-
16:54CRFSA
Yüzde 5.90 oranında artışla 65.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 793 adet işlem
-
16:53VAKBN
Yüzde 6.28 oranında artışla 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 260, 877, 711 adet işlem