***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 10:51
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093669
BIST
10:405.463
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -60,23
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.458
10:4018,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7628
En Düşük
18,7265
10:4019,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0418
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
20,0382
En Düşük
19,8711
10:401.117,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.117,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.115,32
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BFREN
|5.753,80
|80.587.873
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|11.456.857
|% 10,00
|
|EYGYO
|25,18
|122.019.863
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DYOBY
|31,82
|85.609.663
|% 8,97
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|3.639.547
|% -9,87
|
|HURGZ
|5,20
|4.706.640
|% -9,57
|
|ULUSE
|204,00
|19.847.627
|% -9,33
|
|LIDER
|79,85
|5.262.537
|% -9,26
|
|EREGL
|43,66
|2.950.032.683
|% 1,72
|
|THYAO
|146,20
|2.501.334.998
|% 1,18
|
|KRDMD
|19,49
|1.304.372.469
|% -1,52
|
|ASELS
|65,50
|1.238.479.587
|% 0,54
|
|EKGYO
|9,39
|1.201.250.380
|% -0,32
|
|EKGYO
|9,39
|1.201.250.380
|% -0,32
|
|EREGL
|43,66
|2.950.032.683
|% 1,72
|
|KRDMD
|19,49
|1.304.372.469
|% -1,52
|
|YKBNK
|11,69
|399.280.394
|% 0,43
|
|PETKM
|19,99
|614.254.379
|% -0,05
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7470
|18,7634
|% 0,11
|
|Euro
|19,8999
|19,9300
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,4766
|22,5893
|% -0,25
|
|Frank
|20,0857
|20,2067
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9727
|4,9977
|% 0,07
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-3,92
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|0,50
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.566
|7.632
|6,00
|
|Yarım
|3.664
|3.731
|3,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.865
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,01
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|0,71
|