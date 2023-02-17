***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:04
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114676
BIST
11:285.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 35,21
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
11:2818,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 19,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
11:2820,0610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0880
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
11:281.103,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,10
|Açılış
|: 1.103,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,76
BIST En Aktif Hisseler11:26
|NIBAS
|20,94
|75.477.896
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|45.061.598
|% 9,97
|
|NUHCM
|151,60
|75.964.749
|% 9,93
|
|AFYON
|10,42
|302.378.404
|% 9,92
|
|OYAKC
|33,12
|1.009.915.586
|% 9,89
|
|KOZAL
|26,42
|1.019.951.211
|% -94,97
|
|LIDER
|97,20
|19.517.722
|% -10,00
|
|BVSAN
|40,84
|735.420.810
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|125.616.305
|% -9,94
|
|VKING
|32,96
|8.907.902
|% -8,55
|
|THYAO
|142,30
|1.699.292.109
|% 1,64
|
|KRDMD
|19,31
|1.686.972.987
|% 0,42
|
|TUPRS
|631,50
|1.605.524.451
|% 0,17
|
|EREGL
|43,68
|1.434.062.217
|% -1,84
|
|KOZAL
|26,42
|1.019.951.211
|% -94,97
|
|KRDMD
|19,31
|1.686.972.987
|% 0,42
|
|AKBNK
|16,27
|678.354.957
|% 1,06
|
|YKBNK
|9,18
|380.506.912
|% 0,66
|
|EKGYO
|7,42
|296.012.396
|% 1,50
|
|KOZAL
|26,42
|1.019.951.211
|% -94,97
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8616
|18,8651
|% 0,09
|
|Euro
|20,0531
|20,0602
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,4191
|22,5315
|% -0,50
|
|Frank
|20,2128
|20,3345
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0139
|5,0390
|% 0,09
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-15,23
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|-8,55
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.506
|7.565
|-91,00
|
|Yarım
|3.667
|3.702
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.851
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|-1,41
|