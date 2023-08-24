***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 10:00
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188898
BIST
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17:537.505
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -97,45
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5325,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3430
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5328,1546
En Yüksek
|Değişim
|: -4,65%
|| -1,3717
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:531.593,21
En Yüksek
|Değişim
|: -4,84%
|| -81,02
|Açılış
|: 1.593,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:51
|GARAN
|54,45
|6.889.791.884
|% 10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.912.449.182
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.429.070
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|285,10
|2.693.512.689
|% -13,08
|
|KAYSE
|48,60
|2.230.279.883
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.949.843
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.895.706
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.405.890
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.912.449.182
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,40
|14.373.521.105
|% 9,59
|
|THYAO
|232,20
|13.052.787.145
|% -3,13
|
|AKBNK
|30,42
|11.576.194.892
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.681.316.067
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.912.449.182
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,40
|14.373.521.105
|% 9,59
|
|EKGYO
|8,42
|5.381.742.814
|% -6,24
|
|SKBNK
|4,19
|2.294.343.538
|% 6,62
|
|AKBNK
|30,42
|11.576.194.892
|% 9,98
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8372
|25,8456
|% -4,94
|
|Euro
|28,0048
|28,1722
|% -4,59
|
|Sterlin
|32,4900
|32,6530
|% -5,76
|
|Frank
|29,0897
|29,2649
|% -5,68
|
|Riyal
|6,8439
|6,8782
|% -5,27
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-88,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.739
|11.008
|-356,00
|
|Yarım
|5.386
|5.525
|-174,00
|
|Çeyrek
|2.685
|2.762
|-88,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|82,79
|82,79
|-0,42
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
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17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
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17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL