***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 11:00
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194800
BIST
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14:147.893
En Düşük
|Değişim
|: -1,50%
|| -120,52
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.869
En Yüksek
8.047
14:1426,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 26,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
14:1428,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0661
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,8048
14:141.653,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.653,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler14:12
|ELITE
|39,60
|39.571.607
|% 10,00
|
|INGRM
|667,20
|121.088.553
|% 9,99
|
|EBEBK
|82,25
|1.162.349.022
|% 9,96
|
|SUMAS
|225,30
|3.969.110
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|10.596.112
|% 9,96
|
|TDGYO
|12,01
|19.460.085
|% -9,97
|
|BYDNR
|44,62
|42.035.826
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.124.087.681
|% -9,96
|
|TATEN
|53,00
|199.155.881
|% -9,94
|
|OFSYM
|70,20
|123.068.229
|% -9,94
|
|ASTOR
|132,30
|1.771.751.015
|% -2,93
|
|EBEBK
|82,25
|1.162.349.022
|% 9,96
|
|KZGYO
|35,60
|1.124.087.681
|% -9,96
|
|EUPWR
|207,00
|862.746.436
|% -0,72
|
|ALFAS
|150,90
|853.629.132
|% -3,95
|
|KZGYO
|35,60
|1.124.087.681
|% -9,96
|
|SEGYO
|3,57
|73.543.369
|% -1,92
|
|BRLSM
|34,54
|595.434.693
|% -5,53
|
|EBEBK
|82,25
|1.162.349.022
|% 9,96
|
|ASGYO
|21,16
|301.887.009
|% -3,91
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9482
|26,9533
|% 0,07
|
|Euro
|28,9763
|28,9890
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,5083
|33,6763
|% -0,12
|
|Frank
|30,0395
|30,2204
|% 0,05
|
|Riyal
|7,1624
|7,1983
|% 0,03
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|0,39
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,75
|
|Cumhuriyet
|11.232
|11.401
|-51,00
|
|Tam
|11.000
|11.077
|-28,00
|
|Yarım
|5.517
|5.562
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,05
|93,05
|1,17
|
Seans Raporu
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