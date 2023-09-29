***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2023 10:02
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198084
BIST
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10:378.303
En Düşük
|Değişim
|: 1,02%
|| 84,22
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3727,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1404
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3729,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1340
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:371.653,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,19
|Açılış
|: 1.653,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ISYAT
|11,66
|57.402.296
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|194.978.164
|% 9,99
|
|REEDR
|18,09
|955.167.468
|% 9,97
|
|HATSN
|39,98
|888.056.537
|% 9,96
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|EUYO
|16,70
|1.022.899
|% -6,18
|
|ADGYO
|28,10
|545.880.936
|% -4,81
|
|THYAO
|248,20
|3.624.395.133
|% 2,06
|
|TUPRS
|155,50
|1.540.756.618
|% -0,62
|
|YKBNK
|18,25
|1.345.372.417
|% 4,05
|
|AKBNK
|33,24
|1.195.590.430
|% 3,75
|
|GARAN
|53,40
|1.183.627.875
|% 4,50
|
|YKBNK
|18,25
|1.345.372.417
|% 4,05
|
|ODAS
|13,55
|805.624.969
|% 1,35
|
|REEDR
|18,09
|955.167.468
|% 9,97
|
|ZOREN
|5,29
|241.435.611
|% 1,93
|
|EKGYO
|8,06
|366.984.930
|% 0,50
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4377
|27,4545
|% 0,51
|
|Euro
|29,1395
|29,1624
|% 0,46
|
|Sterlin
|33,5332
|33,7014
|% 0,64
|
|Frank
|30,0569
|30,2380
|% 0,81
|
|Riyal
|7,2996
|7,3362
|% 0,27
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,35
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|10,37
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|11.003
|11.120
|32,00
|
|Yarım
|5.519
|5.583
|16,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.792
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|0,44
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,12
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