***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.02.2024 14:58
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246052
BIST
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15:118.665
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 168,83
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:1130,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0247
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:1132,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1015
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:111.985,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.985,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:11
|METUR
|8,58
|41.503.441
|% 40,43
|
|DOFER
|43,56
|288.183.522
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|155.469.288
|% 9,98
|
|NUHCM
|349,75
|188.648.775
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.455.656
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|863.777.062
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,75
|6.766.674.579
|% 1,47
|
|YKBNK
|22,28
|3.478.104.957
|% 2,01
|
|TUPRS
|155,20
|3.432.482.176
|% 3,47
|
|KCHOL
|170,40
|3.231.900.535
|% 6,04
|
|AKBNK
|40,30
|2.631.999.239
|% 1,92
|
|EKGYO
|10,25
|2.529.025.367
|% 1,99
|
|YKBNK
|22,28
|3.478.104.957
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,10
|249.918.913
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|513.672.374
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,96
|2.406.150.149
|% 1,25
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3635
|30,3684
|% 0,08
|
|Euro
|32,9050
|32,9250
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,3361
|38,5284
|% 0,01
|
|Frank
|35,0598
|35,2711
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0735
|8,1140
|% 0,06
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|914,03
|916,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,18
|971,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,22
|81,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,11
|2.033,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:11
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