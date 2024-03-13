***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2024 10:35
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258356
BIST
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11:568.973
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -95,71
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:5632,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:5635,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0386
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:562.227,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,08
|Açılış
|: 2.227,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:56
|ARTMS
|54,25
|77.163.952
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.979.518
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.854.154
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|470.990.788
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.336.674
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|ICUGS
|13,22
|3.950.527
|% -9,58
|
|DERIM
|29,02
|16.872.542
|% -8,63
|
|FONET
|32,12
|732.297.426
|% -8,23
|
|THYAO
|275,00
|2.187.153.047
|% -0,18
|
|EREGL
|44,96
|1.782.947.846
|% -0,71
|
|YKBNK
|22,30
|1.515.022.996
|% -4,29
|
|VESTL
|84,45
|1.257.054.209
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,79
|1.189.259.488
|% -2,53
|
|ISCTR
|10,79
|1.189.259.488
|% -2,53
|
|YKBNK
|22,30
|1.515.022.996
|% -4,29
|
|EKGYO
|10,63
|518.826.884
|% -1,30
|
|ZOREN
|5,24
|246.413.621
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,76
|114.838.100
|% -3,16
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0869
|32,0938
|% 0,13
|
|Euro
|35,0756
|35,0887
|% 0,11
|
|Sterlin
|41,5007
|41,7087
|% -0,74
|
|Frank
|36,9243
|37,1093
|% -0,88
|
|Riyal
|8,6465
|8,6898
|% -0,76
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,19
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|932,03
|933,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,34
|1.054,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,64
|2.157,95
|% 0,66
|