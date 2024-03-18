***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2024 10:56
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259531
BIST
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13:138.814
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -14,45
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.751
En Yüksek
8.863
13:1332,3046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1775
|Açılış
|: 33,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
13:1335,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1367
|Açılış
|: 35,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
13:132.239,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.239,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.241,07
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler13:13
|DOBUR
|215,70
|75.259.112
|% 9,99
|
|PKART
|76,50
|31.270.212
|% 9,99
|
|ERSU
|23,42
|14.230.624
|% 9,95
|
|BURVA
|136,10
|10.527.388
|% 9,94
|
|SANEL
|28,98
|16.635.824
|% 9,94
|
|FONET
|28,08
|49.692.558
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.014.585.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|153.223.416
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|303.546.955
|% -9,94
|
|CATES
|60,50
|607.715.503
|% -8,68
|
|DOAS
|321,00
|3.126.287.551
|% 7,18
|
|TUPRS
|167,20
|2.842.024.294
|% 2,58
|
|THYAO
|270,00
|2.378.642.922
|% -0,09
|
|KCHOL
|173,60
|1.960.033.962
|% -2,85
|
|ALVES
|57,00
|1.872.783.034
|% -6,17
|
|ZOREN
|5,34
|960.377.579
|% 4,09
|
|ISCTR
|10,38
|1.080.612.885
|% 1,37
|
|EKGYO
|10,70
|762.371.603
|% -0,74
|
|YKBNK
|22,26
|1.293.450.594
|% 1,00
|
|TSPOR
|1,55
|77.085.515
|% -3,73
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2974
|32,3046
|% 0,55
|
|Euro
|35,2472
|35,2547
|% 0,39
|
|Sterlin
|41,9155
|42,1256
|% 0,79
|
|Frank
|37,2433
|37,4300
|% 0,77
|
|Riyal
|8,7821
|8,8261
|% 0,81
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,08
|25,10
|% 0,66
|
|Platin
|919,24
|921,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,70
|1.070,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,17
|86,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,90
|2.156,24
|% 0,66
|