***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
21.12.2022 08:46
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088872
BIST
11:105.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 54,35
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.449
11:1018,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:1019,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0390
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:101.089,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.089,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:10
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|5.663.696
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PCILT
|32,46
|5.712.389
|% -4,75
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|PAMEL
|238,00
|5.049.763
|% -4,07
|
|RYSAS
|24,12
|28.978.860
|% -3,52
|
|THYAO
|145,30
|2.092.122.474
|% -0,41
|
|VAKBN
|13,02
|1.968.227.800
|% 2,60
|
|AKBNK
|21,08
|1.877.267.908
|% 5,40
|
|SAHOL
|42,92
|1.766.321.754
|% 3,62
|
|ISCTR
|13,23
|1.729.942.730
|% 2,08
|
|EKGYO
|8,19
|1.244.622.914
|% 0,00
|
|VAKBN
|13,02
|1.968.227.800
|% 2,60
|
|ADESE
|2,13
|313.302.937
|% -0,93
|
|SKBNK
|3,29
|443.081.794
|% 2,49
|
|YKBNK
|12,58
|1.663.484.972
|% 2,69
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6643
|18,6663
|% 0,08
|
|Euro
|19,8401
|19,8483
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6216
|22,7350
|% -0,08
|
|Frank
|20,0561
|20,1769
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9471
|4,9719
|% 0,06
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,25
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.331
|7.385
|-12,00
|
|Yarım
|3.561
|3.611
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.805
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-0,34
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25OYAYO
Yüzde 5.82 oranında artışla 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 849 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TAVHL, KOZAL
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, SAHOL, GARAN
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 14 artarak (% 1.12 ) 4, 815
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, OTTO, UMPAS, OZGYO, BRKVY, CASA, OZSUB, VKING, SNKRN