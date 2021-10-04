***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2021 09:01
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sedat Özyurt tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966296
BIST
13:241.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
13:248,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0125
|Açılış
|: 79,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 79,2800
|
8,8851
En Düşük
8,8428
13:2410,3074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3295
En Düşük
10,2576
13:246,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,04
|Açılış
|: 6,38
|
|Önceki Kapanış
|: 6,43
|
6,49
En Düşük
6,38
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ISBIR
|65,45
|2.904.867
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.342.693
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.322.152
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.005.064
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.871.868
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|210.985.081
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.813.765
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.681.899
|% -9,83
|
|EMNIS
|17,55
|157.440
|% -4,67
|
|MERCN
|9,98
|15.664.442
|% -4,13
|
|MAREN
|9,85
|542.532.172
|% 7,77
|
|GARAN
|9,34
|534.111.691
|% 0,65
|
|THYAO
|14,06
|445.870.818
|% 0,07
|
|TUPRS
|115,10
|371.601.835
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,41
|271.309.978
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,41
|271.309.978
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,79
|106.951.903
|% 1,13
|
|GARAN
|9,34
|534.111.691
|% 0,65
|
|MAREN
|9,85
|542.532.172
|% 7,77
|
|KIMMR
|3,42
|136.816.759
|% -0,87
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-10,02
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-11,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-8,58
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-4,15
|
|Çeyrek
|797
|815
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|0,08
|