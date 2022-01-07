***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.01.2022 09:06
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Karanis tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989676
BIST
18:052.008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
0
En Düşük
0
18:0513,8325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0094
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,9039
En Düşük
13,7466
18:0515,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,6882
En Düşük
15,5414
18:05795,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,19
|Açılış
|: 795,78
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
791,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|54,10
|44.844.168
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,48
|5.881.254
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,40
|11.616.186
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,12
|13.439.289
|% 0,00
|
|YEOTK
|54,10
|44.844.168
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,48
|5.881.254
|% 0,00
|
|ULAS
|3,13
|871.557
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,40
|11.616.186
|% 0,00
|
|VBTYZ
|22,12
|13.439.289
|% 0,00
|
|THYAO
|24,86
|3.623.175.160
|% 0,00
|
|EREGL
|30,20
|2.740.072.937
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|SISE
|14,85
|2.201.240.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,49
|1.185.284.795
|% 0,00
|
|GARAN
|11,48
|2.575.072.418
|% 0,00
|
|PETKM
|9,38
|1.793.898.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|432.764.066
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,59
|1.907.864.358
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8017
|13,8455
|% 0,03
|
|Euro
|15,5968
|15,6698
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,6721
|18,7658
|% 0,31
|
|Frank
|14,9514
|15,0415
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6723
|3,6908
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,55
|
|Altın Gr.
|796
|796
|2,11
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,71
|82,71
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 106 adet işlem
-
17:58INDES
Yüzde 8.45 oranında artışla 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 755, 881 adet işlem
-
17:57MTRYO
Yüzde 7.59 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 820 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 31 artarak (% 0.38 ) 2, 221
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, PETKM