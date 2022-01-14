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***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

14.01.2022 15:59
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Nadi Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994119


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Altın Gr. 792 793 -2,79  
Cumhuriyet 5.263 5.343 -23,00  
Tam 5.236 5.367 -27,63  
Yarım 2.531 2.596 -13,36  
Çeyrek 1.269 1.298 -6,68  
Gümüş.Ons 22,97 23,00 -0,09  
Gümüş Gr. 9,98 9,99 -0,09  
B. Petrol 85,04 85,04 0,57  
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