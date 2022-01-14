***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.01.2022 15:59
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Nadi Özerden tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994119
BIST
15:582.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -11,30
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
15:5813,5719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0101
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
15:5815,5356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0460
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
15:58792,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,49
|Açılış
|: 792,83
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler15:58
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.571.547
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|246.186.845
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,36
|49.203.700
|% -6,02
|
|DOBUR
|106,50
|10.338.127
|% -5,75
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,30
|3.177.294.506
|% -1,67
|
|KRDMD
|13,34
|2.931.823.066
|% -0,07
|
|EREGL
|31,28
|1.095.085.833
|% -1,08
|
|SISE
|15,01
|1.045.410.090
|% -0,27
|
|KOZAL
|129,00
|807.180.569
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,42
|666.042.284
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,34
|2.931.823.066
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,77
|673.301.998
|% -1,05
|
|THYAO
|28,30
|3.177.294.506
|% -1,67
|
|SISE
|15,01
|1.045.410.090
|% -0,27
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5545
|13,5718
|% -0,08
|
|Euro
|15,5167
|15,5375
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,5038
|18,5966
|% -0,25
|
|Frank
|14,7967
|14,8859
|% -0,29
|
|Riyal
|3,5972
|3,6153
|% -0,29
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,07
|
|Altın Gr.
|792
|793
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|5.263
|5.343
|-23,00
|
|Tam
|5.236
|5.367
|-27,63
|
|Yarım
|2.531
|2.596
|-13,36
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|9,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,04
|85,04
|0,57
|