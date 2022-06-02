***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.06.2022 14:17
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Çemrek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034207
BIST
14:422.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 23,01
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.595
En Düşük
2.565
14:4216,4776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0854
|Açılış
|: 16,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4776
En Düşük
16,3796
14:4217,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2105
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7065
En Düşük
17,4621
14:42982,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,13
|Açılış
|: 982,36
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:42
|MAGEN
|11,55
|94.190.646
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.879.233
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.105.058
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.081.859
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.512.655
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,84
|286.569.794
|% -8,64
|
|IHLGM
|0,75
|22.615.097
|% -3,85
|
|SANFM
|35,00
|10.909.046
|% -3,79
|
|AVGYO
|2,70
|14.759.569
|% -3,57
|
|THYAO
|50,00
|2.593.562.803
|% 1,50
|
|SASA
|39,90
|1.476.653.352
|% 5,78
|
|SISE
|21,10
|1.063.119.513
|% 0,67
|
|KRDMD
|15,18
|977.308.252
|% 0,53
|
|AKBNK
|8,67
|905.771.481
|% 2,48
|
|YKBNK
|4,84
|732.194.110
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,85
|348.189.612
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,67
|905.771.481
|% 2,48
|
|SKBNK
|1,26
|133.482.461
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,89
|352.509.388
|% 0,42
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4677
|16,4776
|% 0,52
|
|Euro
|17,6477
|17,7065
|% 1,20
|
|Sterlin
|20,6097
|20,7131
|% 1,00
|
|Frank
|17,0884
|17,1914
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3774
|4,3994
|% 0,46
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,42
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.499
|6.662
|42,07
|
|Yarım
|3.141
|3.223
|20,35
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|10,18
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-3,09
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 24 artarak (% 0.96 ) 2, 332
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAGEN, DOKTA, YUNSA, MMCAS, RYSAS, HEDEF, MZHLD, EPLAS
-
14:57
MMCAS, TIRE, AKSGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:57
PSGYO, SANFM, KRSTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:57
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 144 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 99 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem