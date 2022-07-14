***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.07.2022 10:30
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Çemrek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045278
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0600
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0579
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05958,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -12,41
|Açılış
|: 958,78
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4704
|17,4839
|% 0,34
|
|Euro
|17,4849
|17,5078
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5639
|20,6671
|% -0,32
|
|Frank
|17,6756
|17,7821
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6420
|4,6653
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-29,55
|
|Altın Gr.
|960
|961
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.558
|6.693
|-40,00
|
|Yarım
|3.195
|3.260
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.629
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,32
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|-0,45
|
|B. Petrol
|97,09
|97,09
|-2,48
|
Seans Raporu
18:05
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