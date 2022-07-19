***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.07.2022 10:12
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Çemrek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046246
BIST
10:142.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,20
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.463
En Düşük
2.448
10:1417,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1319
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:1417,9140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2000
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9140
En Düşük
17,6727
10:14964,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,52
|Açılış
|: 964,07
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,62
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:12
|KLRHO
|12,55
|11.501.506
|% 9,99
|
|DESPC
|11,81
|4.401.044
|% 9,96
|
|IMASM
|62,10
|5.163.694
|% 7,81
|
|RTALB
|9,83
|32.515.777
|% 6,39
|
|PSGYO
|2,93
|18.427.213
|% 6,34
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|RODRG
|21,00
|1.127.768
|% -3,67
|
|KZBGY
|97,85
|1.236.124
|% -2,44
|
|ECILC
|13,47
|37.098.604
|% -2,32
|
|SELGD
|4,85
|250.618
|% -2,22
|
|THYAO
|49,88
|297.560.231
|% -0,20
|
|EKGYO
|3,04
|253.699.381
|% 2,36
|
|SISE
|20,96
|219.767.584
|% 1,45
|
|KERVT
|6,88
|138.200.050
|% -0,15
|
|KCHOL
|34,58
|103.511.692
|% 0,82
|
|EKGYO
|3,04
|253.699.381
|% 2,36
|
|ODAS
|3,49
|102.106.614
|% 0,00
|
|KERVT
|6,88
|138.200.050
|% -0,15
|
|SISE
|20,96
|219.767.584
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,39
|45.157.276
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5531
|17,5618
|% 0,74
|
|Euro
|17,8691
|17,8894
|% 0,99
|
|Sterlin
|20,9752
|21,0804
|% 0,81
|
|Frank
|17,9633
|18,0715
|% 0,95
|
|Riyal
|4,6608
|4,6842
|% 0,51
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-0,61
|
|Altın Gr.
|963
|963
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.541
|6.629
|5,00
|
|Yarım
|3.178
|3.236
|3,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,02
|