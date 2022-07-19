***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.07.2022 12:14
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 19.07.2022
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Çemrek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046296
BIST
13:492.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 39,58
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:4917,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1482
|Açılış
|: 17,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5808
En Düşük
17,4264
13:4918,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3212
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0528
En Düşük
17,6727
13:49969,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,13
|Açılış
|: 969,68
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
969,86
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:48
|KLRHO
|12,55
|13.605.827
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.887.289
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.455.703
|% 9,96
|
|RTALB
|10,16
|149.621.673
|% 9,96
|
|HEDEF
|6,67
|6.971.520
|% -4,58
|
|LIDFA
|9,43
|26.290.108
|% -4,36
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|CANTE
|55,20
|25.380.188
|% -3,16
|
|PENTA
|413,80
|28.393.069
|% -2,86
|
|THYAO
|50,50
|2.542.572.483
|% 1,04
|
|SISE
|20,90
|981.534.974
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,12
|929.969.873
|% 5,05
|
|YKBNK
|4,52
|748.370.611
|% 2,96
|
|EREGL
|27,68
|665.957.843
|% 1,32
|
|EKGYO
|3,12
|929.969.873
|% 5,05
|
|YKBNK
|4,52
|748.370.611
|% 2,96
|
|ODAS
|3,55
|569.168.047
|% 1,72
|
|TSKB
|2,20
|148.417.867
|% 2,80
|
|THYAO
|50,50
|2.542.572.483
|% 1,04
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5733
|17,5822
|% 0,86
|
|Euro
|18,0275
|18,0378
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0600
|21,1657
|% 1,22
|
|Frank
|18,0757
|18,1846
|% 1,59
|
|Riyal
|4,6640
|4,6874
|% 0,58
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|7,25
|
|Altın Gr.
|969
|970
|10,08
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.552
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.193
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,10
|