***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.08.2022 09:11
***OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZRDN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Barış Doğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050911
BIST
10:402.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 18,68
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.675
En Düşük
2.657
10:4017,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0677
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9551
En Düşük
17,8517
10:4018,3868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:401.022,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.022,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:40
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|232.103.892
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.356.132
|% -9,95
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|IMASM
|65,50
|20.420.745
|% -6,50
|
|TATGD
|17,58
|37.424.865
|% -6,49
|
|IHGZT
|0,79
|7.638.000
|% -5,95
|
|THYAO
|52,05
|1.179.161.812
|% 1,07
|
|SISE
|22,96
|670.136.531
|% -0,61
|
|SASA
|48,68
|638.326.505
|% 4,69
|
|EREGL
|28,12
|267.202.866
|% 0,29
|
|KRDMD
|11,31
|253.021.311
|% 1,80
|
|EKGYO
|3,16
|245.859.091
|% 0,64
|
|TSKB
|2,70
|198.502.157
|% 2,66
|
|ODAS
|3,91
|171.535.721
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,73
|72.670.959
|% 2,37
|
|YKBNK
|4,87
|170.980.498
|% 0,41
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9484
|17,9535
|% 0,38
|
|Euro
|18,3737
|18,3868
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,8350
|21,9445
|% -0,14
|
|Frank
|18,7596
|18,8726
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7647
|4,7886
|% 0,29
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|0,12
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.819
|6.876
|-7,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,58
|