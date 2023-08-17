***OZRDN*** ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***OZRDN*** ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteMaslak Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarÖzerden Ambalaj A.Ş.'nin 2023 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186558BIST