***OZRDN*** ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 18:18
***OZRDN*** ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Özerden Ambalaj A.Ş.'nin 2023 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2023-30.06.2023 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186558
BIST