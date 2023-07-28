***OZRDN*** ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 14:48
***OZRDN*** ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 28.07.2023 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin("Tebliğ") 11. Maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Derya Nuray Şahin'in görevinden ayrılması nedeniyle, yerine 28.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip İlknur Taşkıran'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
İletişim Bilgileri:
Telefon :0212 289 22 20/ Dahili 144
Mail: ilknurkor@ozerden.com
Çalışma Zamanı: Tam Zamanlı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176231
BIST
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15:197.002
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 145,40
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.008
15:1926,9585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0564
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
15:1929,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1656
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7469
En Düşük
29,4967
15:191.693,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.693,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.697,00
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SDTTR
|238,80
|495.027.073
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|24.964.599
|% 10,00
|
|QNBFL
|123,20
|1.595.598
|% 10,00
|
|CVKMD
|280,70
|753.012.699
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|379.070.544
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,56
|47.434.436
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|6.212.980
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|14.142.601
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,94
|175.624.340
|% -9,52
|
|EUYO
|11,02
|5.647.953
|% -9,23
|
|THYAO
|232,60
|6.626.210.612
|% 1,79
|
|YKBNK
|13,72
|5.682.184.567
|% 4,02
|
|ASTOR
|102,70
|4.409.358.469
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,62
|4.111.230.294
|% 1,77
|
|KOZAL
|28,20
|3.714.369.295
|% 2,32
|
|EKGYO
|8,62
|4.111.230.294
|% 1,77
|
|YKBNK
|13,72
|5.682.184.567
|% 4,02
|
|SKBNK
|3,11
|1.069.175.783
|% 4,01
|
|PETKM
|17,59
|3.461.858.218
|% 4,58
|
|ISCTR
|14,82
|2.630.426.113
|% 3,13
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9585
|% 0,21
|
|Euro
|29,6985
|29,7197
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,5876
|34,7611
|% 0,65
|
|Frank
|30,9370
|31,1233
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1662
|7,2022
|% 0,09
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|13,75
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|10,48
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|35,00
|
|Tam
|11.046
|11.130
|-13,00
|
|Yarım
|5.514
|5.591
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.795
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,05
|0,15
|
|B. Petrol
|83,71
|83,71
|-0,08
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34DERHL
Yüzde 8.32 oranında artışla 14.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 691, 569 adet işlem
-
15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 14 artarak (% 2.33 ) 7, 658
-
15:32XU100
Endeks 7, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 15 üstünde . İşlem hacmi 102, 694.00 milyon TL de
-
15:32MAALT
Yüzde 7.77 oranında artışla 599.20 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 741 adet işlem
-
15:31CVKMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 280.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 712, 117 adet işlem