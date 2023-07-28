***OZRDN*** ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OZRDN*** ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 28.07.2023 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Derya Nuray Şahin'in görevinden ayrılması nedeniyle, yerine 28.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip İlknur Taşkıran'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176232BIST