***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2022 16:04
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022- 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
26.04.2022 tarihinde yapılan genel kurulda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. ' nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023815
BIST
17:252.426
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -56,70
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:2514,8091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0414
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:2515,7945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0392
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
17:25905,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,38
|Açılış
|: 905,32
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ACSEL
|43,12
|68.590.392
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.451.991
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|DURDO
|19,35
|13.379.276
|% -6,79
|
|DARDL
|3,01
|91.008.512
|% -5,64
|
|ALCAR
|293,60
|30.865.052
|% -5,17
|
|DOHOL
|3,46
|407.870.921
|% -4,95
|
|CMBTN
|215,70
|8.733.372
|% -4,81
|
|GARAN
|14,97
|1.866.797.513
|% 0,00
|
|EREGL
|33,38
|1.812.270.084
|% -3,25
|
|AKBNK
|9,06
|1.429.129.791
|% -3,21
|
|ASELS
|25,86
|1.273.913.239
|% -4,22
|
|FROTO
|298,00
|553.231.692
|% -2,26
|
|AKBNK
|9,06
|1.429.129.791
|% -3,21
|
|GARAN
|14,97
|1.866.797.513
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,46
|407.870.921
|% -4,95
|
|EREGL
|33,38
|1.812.270.084
|% -3,25
|
|ASELS
|25,86
|1.273.913.239
|% -4,22
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8047
|14,8076
|% 0,27
|
|Euro
|15,7980
|15,8056
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,6942
|18,7880
|% -0,43
|
|Frank
|15,3860
|15,4786
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|3,85
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|-0,00
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,27
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:38KGYO
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 492, 111 adet işlem
-
17:37TUCLK
Yüzde -5.96 oranında düşüşle 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 555, 548 adet işlem
-
17:35XU100
Endeks 2, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 77 altında . İşlem hacmi 42, 088.00 milyon TL de
-
17:35TKFEN
Yüzde -7.57 oranında düşüşle 21.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 504, 028 adet işlem
-
17:34KUTPO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 47.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 629 adet işlem