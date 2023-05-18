***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAkademik Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023- 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 18.05.2023 Tarihinde Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili aşağıda bulunan kararı almışlardır.Denetim Komitesi' nin öneri kararına istinaden, 2023 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusuşirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152268BIST