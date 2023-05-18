***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.05.2023 13:18
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023- 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 18.05.2023 Tarihinde Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili aşağıda bulunan kararı almışlardır.
Denetim Komitesi' nin öneri kararına istinaden, 2023 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu
şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152268
BIST
15:304.541
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -120,34
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:3019,7909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0340
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:3021,3740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0704
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:301.254,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.254,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:30
|DOBUR
|35,32
|9.247.232
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|783.951.735
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,54
|100.004.495
|% -9,17
|
|AKYHO
|1,89
|21.080.771
|% -8,70
|
|DGGYO
|26,26
|71.855.046
|% -8,37
|
|ASTOR
|47,92
|1.804.999.489
|% -7,67
|
|THYAO
|133,80
|4.125.192.887
|% -2,41
|
|KCHOL
|78,75
|2.069.749.356
|% -2,90
|
|ISCTR
|10,94
|2.058.573.753
|% -2,15
|
|AKBNK
|15,22
|1.848.924.745
|% -2,31
|
|ASTOR
|47,92
|1.804.999.489
|% -7,67
|
|EKGYO
|6,16
|1.612.532.740
|% -3,90
|
|ISCTR
|10,94
|2.058.573.753
|% -2,15
|
|YKBNK
|9,16
|1.462.208.830
|% -2,14
|
|AKBNK
|15,22
|1.848.924.745
|% -2,31
|
|DOHOL
|8,45
|608.027.170
|% 3,30
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7863
|19,7909
|% 0,17
|
|Euro
|21,3639
|21,3740
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,5461
|24,6692
|% -0,18
|
|Frank
|21,8926
|22,0245
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2611
|5,2874
|% 0,19
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.972
|-10,63
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.255
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|9.067
|9.204
|11,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,46
|
|Yarım
|4.461
|4.569
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.278
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,94
|14,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|-0,26
|