***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAkademik Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.06.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar19.06.2023 tarihinde yapılan genel kurulda Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. ' nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160054BIST