***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2022AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi' nin "Şirket' in Ticaret Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11.Maddesi değiştirilmiş olup,söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 26/07/2023 26/07/2023 1087911 26/07/2023 26/07/2023 10879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175624BIST