***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
26.07.2023 20:11
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Şirket' in Ticaret Unvanı" başlıklı 2. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11.Maddesi değiştirilmiş olup,söz konusu değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 26/07/2023 26/07/2023 10879
11 26/07/2023 26/07/2023 10879
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175624
BIST
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18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
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6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
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27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1584
|Açılış
|: 29,9500
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|Önceki Kapanış
|: 29,8000
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29,9196
En Düşük
29,6578
18:051.709,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.709,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
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1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9216
|26,9446
|% 0,09
|
|Euro
|29,8680
|29,8886
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,7290
|34,9031
|% 0,32
|
|Frank
|31,1509
|31,3385
|% 0,40
|
|Riyal
|7,1568
|7,1927
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|8,85
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.710
|9,27
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.148
|11.264
|92,00
|
|Yarım
|5.565
|5.658
|46,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.829
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,56
|21,59
|0,21
|
|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,75
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