***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -539.198 2.502.828 1.097.982 941.186 -5.568.279 19.434.519 0 19.434.519 19.434.519Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-5.568.279 5.568.279 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-223.959 -1.354.236 1.578.195 0 1.578.195 1.578.195Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -763.157 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 -1.354.236 17.856.324 0 17.856.324 17.856.324Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 20.581.534 20.581.534Transferler893.925 -893.925Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.241 6.663.841 6.715.082 6.715.082Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -234.867 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 6.663.841 27.296.616 27.296.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.627.761 3.610.080Dönem Karı (Zararı)6.663.841 -1.354.238Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.663.841 -1.354.238Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.559.645 6.280.541Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 3.673.923 1.802.753Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler267.199 24.221Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-21 267.199 24.221Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler841.066 300.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 794.158 345.273Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler46.908 -45.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.493.160 4.247.656Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 4.493.160 4.247.656Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.284.297 -94.362Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.922.465 -964.915Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.465.413 -1.387.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.465.413 -1.387.533Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -227.412 841.018İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-45.473İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-181.939 841.018Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.481.930 -2.480.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 48.856 1.948.219İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.856 1.948.219Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.203.434 114.112İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.203.434 114.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.301.021 3.961.388Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -964.486 -351.308Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-708.774YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.055.022 -5.445.619Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 120.791 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri120.791Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.175.813 -5.445.619Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.175.813 -1.164.177Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -4.281.442Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.073.515 1.468.651Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 1.429.660 23.772.050Kredilerden Nakit Girişleri1.429.660 23.772.050Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -10.010.015 -18.055.743Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.010.015 -18.055.743Ödenen TemettülerÖdenen Faiz23 -4.493.160 -4.247.656YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.500.776 -366.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.500.776 -366.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.423.146 1.894.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 922.370 1.527.687Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 922.370 2.423.146Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar4 15.167.349 13.969.135İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.167.349 13.969.135Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 283.535 755.662İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar45.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar238.062 755.662Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar6 15.816.077 14.334.147Peşin Ödenmiş Giderler7 2.448.223 1.324.258İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.448.223 1.324.258Diğer Dönen Varlıklar9 365.510 833.815İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar365.510 833.815ARA TOPLAM35.003.064 33.640.163TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.003.064 33.640.163DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10 59.950 16.071İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar59.950 16.071Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.100.000 10.100.000Maddi Duran Varlıklar12 8.844.555 7.749.918Kullanım Hakkı Varlıkları14 28.908.636 30.877.534Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 11.471 46.616Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı25 0 778.892Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR47.924.612 49.569.031TOPLAM VARLIKLAR82.927.676 83.209.194KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.328.692 14.875.497İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 14.328.692 14.875.497Banka Kredileri7.903.744 7.372.198Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.370.228 7.463.145Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar54.720 40.154Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.475.793 8.321.848İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 5.475.793 8.321.848Banka Kredileri5.475.793 8.321.848Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar4 12.439.954 12.391.098İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.439.954 12.391.098Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.080.418 1.389.567Diğer Borçlar10 721 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar721Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 840.094 514.854İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)840.094 514.854Kısa Vadeli Karşılıklar16 214.390 167.482Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar214.390 167.482Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler187.343 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler187.343ARA TOPLAM35.567.405 37.660.346TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.567.405 37.660.346UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.522.239 23.709.734İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 18.522.239 23.709.734Banka Kredileri7.572.200 5.080.159Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.950.039 18.629.575Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.023.201 1.257.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.023.201 1.257.580Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü518.215Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.063.655 24.967.314TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER55.631.060 62.627.660ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.296.616 20.581.534Ödenmiş Sermaye18 21.000.000 21.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.267.961 2.216.720Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.267.961 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-234.867Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.502.828Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)2.502.828Diğer Kazançlar (Kayıplar)-286.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 1.097.982 1.097.982Yasal Yedekler1.097.982 1.097.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.733.168 -4.627.093Net Dönem Karı veya Zararı6.663.841 893.925TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.296.616 20.581.534TOPLAM KAYNAKLAR82.927.676 83.209.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 81.916.730 60.681.086 23.550.181 20.548.613Satışların Maliyeti20 -49.054.039 -39.358.633 -14.181.498 -12.258.278TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.862.691 21.322.453 9.368.683 8.290.335Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)32.862.691 21.322.453 9.368.683 8.290.335Genel Yönetim Giderleri20 -6.798.704 -5.201.189 -2.418.623 -1.346.194Pazarlama Giderleri20 -10.766.479 -8.731.967 -3.181.567 -3.286.118Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -707.085 -720.699 -136.468 -252.218Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.820.444 2.607.524 8.808 813.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.717.647 -2.052.621 1.330.059 912.334ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.693.220 7.223.501 4.970.892 5.131.870Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 46.848 46.848FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.740.068 7.223.501 5.017.740 5.131.870Finansman Gelirleri23 1.651.944 1.066.422 909.064 829.104Finansman Giderleri23 -8.590.271 -9.738.523 -4.366.508 -6.402.915SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.801.741 -1.448.600 1.560.296 -441.941Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.137.900 94.362 -322.620 -94.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -853.603 0 -311.671 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -1.284.297 94.362 -10.949 -94.690SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.663.841 -1.354.238 1.237.676 -536.631DÖNEM KARI (ZARARI)6.663.841 -1.354.238 1.237.676 -536.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.663.841 -1.354.238 1.237.676 -536.631Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51.241 -223.959 -384.505 -122.466Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 64.051 -279.949 -480.632 -149.830Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.810 55.990 96.127 27.364Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-12.810 55.990 96.127 27.364Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.241 -223.959 -384.505 -122.466TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.715.082 -1.578.197 853.171 -659.097Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.715.082 -1.578.197 853.171 -659.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973817BIST