***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 20.581.534Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler893.925 -893.925 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)169.743 -975.016 -805.273 -805.273Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 -116.365 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 -975.016 19.776.261 19.776.261Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 -584.258 1.097.982 -1.230.340 10.056.104 30.339.488 30.339.488Transferler21.000.000 666.241 1.097.982 8.825.764 i TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.178.744 959.402Dönem Karı (Zararı)12.134.681 -975.016Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.134.681 -975.016Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.287.249 5.593.612Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 1.487.719 1.152.287Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.997 67.525Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-21 20.997 67.525Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler270.655 1.093.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 23 1.262.152 3.062.796Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 -2.315Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -13Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmelerş Giderler7 9 655.458 469.940ARA TOPLAM67.084.428 47.126.940TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR67.084.428 47.126.940DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar9.446 9.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 9.446 9.446Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 0Maddi Duran Varlıklar12 12.524.959 12.336.544Kullanım Hakkı Varlıkları14 26.426.897 27.383.807Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 8.705 6.476Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı25 216.553 225.242Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR39.186.560 39.961.515TOPLAM VARLIKLAR106.270.988 87.088.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.084.422 15.274.221İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.084.422 15.274.221Banka Kredileri5 1.127.737 6.071.683Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 8.861.894 9.077.308Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 94.791 125.230Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.483.378 3.600.753İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.483.378 3.600.753Banka Kredileri5 2.483.378 3.600.753Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar26.056.139 14.453.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 26.056.139 14.453.479Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.716.222 1.372.730Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.702.182 2.056.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.702.182 2.056.965Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.312.389 95.835Kısa Vadeli Karşılıklar151.640 151.640Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 151.640 151.640Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler62.426İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 62.426ARA TOPLAM45.506.372 37.068.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.506.372 37.068.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.979.265 18.611.577İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.979.265 18.611.577Banka Kredileri5 324.273 861.296Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 16.654.992 17.750.281Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar1.393.165 1.069.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.393.165 1.069.341Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.372.430 19.680.918TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.878.802 56.748.967ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.392.186 30.339.488Ödenmiş Sermaye18 21.000.000 21.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-666.241 -584.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Diğer Kazançlar (Kayıplar)-666.241 -584.258Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.097.982 1.097.982Yasal Yedekler18 1.097.982 1.097.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.825.764 -1.230.340Net Dönem Karı veya Zararı12.134.681 10.056.104TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.392.186 30.339.488TOPLAM KAYNAKLAR106.270.988 87.088.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 56.065.050 26.043.621Satışların Maliyeti20 -28.420.281 -16.844.342TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)27.644.769 9.199.279Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)27.644.769 9.199.279Genel Yönetim Giderleri20 -3.274.129 -2.822.149Pazarlama Giderleri20 -7.353.026 -3.129.113Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -219.936 -240.688Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.304.400 975.547Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -841.143 -2.049.247ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.260.935 1.933.629Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 14.896 0Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerTFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-132.962 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.142.869 1.933.629Finansman Gelirleri23 779.654 869.390Finansman Giderleri23 -3.318.606 -3.557.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.603.917 -754.878Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.469.236 -220.138Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.440.051Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -29.185 -220.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.134.681 -975.016DÖNEM KARI (ZARARI)12.134.681 -975.016Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.134.681 -975.016Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başı 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 -102.479 220.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.496 -50.702Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.496 -50.702Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.983 169.743TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.052.698 -805.273Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.052.698 -805.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027052BIST