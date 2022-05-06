***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2022 08:29
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -286.108 2.502.828 1.097.982 -4.627.093 893.925 20.581.534 20.581.534
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
893.925 -893.925 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
169.743 -975.016 -805.273 -805.273
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -116.365 2.502.828 1.097.982 -3.733.168 -975.016 19.776.261 19.776.261
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -584.258 1.097.982 -1.230.340 10.056.104 30.339.488 30.339.488
Transferler
21.000.000 666.241 1.097.982 8.825.764 i TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.178.744 959.402
Dönem Karı (Zararı)
12.134.681 -975.016
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.134.681 -975.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.287.249 5.593.612
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.487.719 1.152.287
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.997 67.525
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4-21 20.997 67.525
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
270.655 1.093.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 23 1.262.152 3.062.796
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -2.315
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -13
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
ş Giderler
7 9 655.458 469.940
ARA TOPLAM
67.084.428 47.126.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.084.428 47.126.940
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9.446 9.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 9.446 9.446
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0
Maddi Duran Varlıklar
12 12.524.959 12.336.544
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 26.426.897 27.383.807
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 8.705 6.476
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 216.553 225.242
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.186.560 39.961.515
TOPLAM VARLIKLAR
106.270.988 87.088.455
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.084.422 15.274.221
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.084.422 15.274.221
Banka Kredileri
5 1.127.737 6.071.683
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 8.861.894 9.077.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 94.791 125.230
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.483.378 3.600.753
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.483.378 3.600.753
Banka Kredileri
5 2.483.378 3.600.753
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
26.056.139 14.453.479
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 26.056.139 14.453.479
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.716.222 1.372.730
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.702.182 2.056.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.702.182 2.056.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.312.389 95.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
151.640 151.640
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 151.640 151.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
62.426
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 62.426
ARA TOPLAM
45.506.372 37.068.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.506.372 37.068.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.979.265 18.611.577
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.979.265 18.611.577
Banka Kredileri
5 324.273 861.296
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 16.654.992 17.750.281
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.393.165 1.069.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.393.165 1.069.341
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.372.430 19.680.918
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.878.802 56.748.967
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.392.186 30.339.488
Ödenmiş Sermaye
18 21.000.000 21.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-666.241 -584.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-666.241 -584.258
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.097.982 1.097.982
Yasal Yedekler
18 1.097.982 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.825.764 -1.230.340
Net Dönem Karı veya Zararı
12.134.681 10.056.104
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.392.186 30.339.488
TOPLAM KAYNAKLAR
106.270.988 87.088.455
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 56.065.050 26.043.621
Satışların Maliyeti
20 -28.420.281 -16.844.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.644.769 9.199.279
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
27.644.769 9.199.279
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.274.129 -2.822.149
Pazarlama Giderleri
20 -7.353.026 -3.129.113
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -219.936 -240.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.304.400 975.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -841.143 -2.049.247
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.260.935 1.933.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 14.896 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-132.962 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.142.869 1.933.629
Finansman Gelirleri
23 779.654 869.390
Finansman Giderleri
23 -3.318.606 -3.557.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.603.917 -754.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.469.236 -220.138
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.440.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -29.185 -220.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.134.681 -975.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.134.681 -975.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.134.681 -975.016
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başı 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 -102.479 220.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.496 -50.702
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.496 -50.702
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.983 169.743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.052.698 -805.273
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.052.698 -805.273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027052
BIST