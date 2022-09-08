***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
08.09.2022 08:20
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 5,88
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 0
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 0
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhang
10:523.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 55,83
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.509
En Düşük
3.452
10:5218,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
10:5218,4291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1997
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4522
En Düşük
18,2247
10:521.012,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 11,08
|Açılış
|: 1.012,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler10:49
|HALKB
|13,76
|1.181.831.873
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|240.711.187
|% 9,93
|
|ZRGYO
|5,47
|80.798.268
|% 9,84
|
|HKTM
|35,28
|37.512.193
|% 9,84
|
|HEDEF
|9,17
|14.676.978
|% -6,52
|
|MTRKS
|36,32
|27.690.405
|% -4,77
|
|HUNER
|4,08
|35.722.615
|% -4,23
|
|TSPOR
|5,27
|47.833.133
|% -4,01
|
|DOGUB
|9,78
|1.955.778
|% -3,74
|
|YKBNK
|8,87
|2.492.673.833
|% 4,23
|
|AKBNK
|15,72
|2.386.238.879
|% 3,76
|
|ISCTR
|11,98
|1.558.996.012
|% 5,92
|
|EKGYO
|5,02
|1.206.341.481
|% 2,66
|
|GARAN
|25,30
|1.198.113.814
|% 6,30
|
|YKBNK
|8,87
|2.492.673.833
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,02
|1.206.341.481
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,72
|2.386.238.879
|% 3,76
|
|ISCTR
|11,98
|1.558.996.012
|% 5,92
|
|HALKB
|13,76
|1.181.831.873
|% 9,99
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2352
|18,2482
|% 0,14
|
|Euro
|18,4290
|18,4354
|% 1,13
|
|Sterlin
|21,1534
|21,2595
|% 1,19
|
|Frank
|18,9339
|19,0480
|% 1,19
|
|Riyal
|4,8393
|4,8636
|% 0,07
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|18,38
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,88
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.813
|6.882
|53,00
|
|Yarım
|3.320
|3.364
|26,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,21
|
|B. Petrol
|89,90
|89,90
|0,75
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
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11:04GZNMI
Yüzde 4.92 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 306, 135 adet işlem
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11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 88 artarak (% 2.01 ) 3, 842
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11:03XU100
Endeks 3, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 19, 653.00 milyon TL de
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11:02PETKM
Yüzde 5.15 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 652, 529 adet işlem
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11:01HALKB
Yüzde 9.99 oranında artışla 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 200, 478 adet işlem