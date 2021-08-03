***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.08.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili esas sözleşme değişiklik tasarısı, 03.Ağustos.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız."Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Ana Sözleşme 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954604BIST