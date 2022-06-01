***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.06.2022 16:14
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' nin, 01.06.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-9113 Sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' ne göre, Şirketimiz payları (OZRDN) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033933
BIST
17:152.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 30,36
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:1516,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0419
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:1517,5636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0581
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:15973,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,96
|Açılış
|: 973,35
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:15
|PENTA
|496,60
|81.275.824
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.270.367
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.909.240
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.487.775
|% 9,86
|
|ALCAR
|343,50
|99.080.620
|% 9,19
|
|PSGYO
|12,96
|254.261.179
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.821.530
|% -9,97
|
|MEPET
|3,20
|24.186.758
|% -8,83
|
|METRO
|1,12
|73.922.127
|% -5,88
|
|ALKA
|40,22
|40.810.214
|% -5,68
|
|THYAO
|49,72
|3.429.420.078
|% -0,36
|
|SASA
|38,18
|1.832.643.814
|% 4,66
|
|KRDMD
|15,01
|1.601.947.309
|% 2,11
|
|GARAN
|15,11
|1.474.723.152
|% 3,85
|
|SISE
|21,16
|1.471.840.555
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,83
|998.465.284
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,76
|1.263.600.812
|% 3,25
|
|DOHOL
|4,03
|978.216.578
|% 0,50
|
|KARSN
|7,20
|1.238.823.381
|% 3,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.342.518.189
|% 1,91
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4277
|16,4373
|% 0,26
|
|Euro
|17,5437
|17,5636
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,4935
|20,5963
|% -0,59
|
|Frank
|16,9787
|17,0809
|% -0,29
|
|Riyal
|4,3685
|4,3904
|% 0,16
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,55
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.598
|23,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|23,25
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|11,25
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|5,63
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,13
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,10
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30OZGYO
Yüzde 9.36 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 782, 959 adet işlem
-
17:29ULUUN
Yüzde 7.10 oranında artışla 15.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 442, 713 adet işlem
-
17:28TMPOL
Yüzde 5.37 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 187 adet işlem
-
17:27EPLAS
Yüzde 8.55 oranında artışla 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 546, 792 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GARAN, HEKTS