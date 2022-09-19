***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.09.2022 16:52
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.' nin, 19.09.2022 Tarih ve E-18454353-100.06-11294 Sayılı olağandışı fiyat ve miktar hareketi konulu yazısına cevaben
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Özel Durumlar Tebliği' ne göre, Şirketimiz payları (OZRDN) üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064029
BIST
16:403.287
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -89,94
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.280
16:4018,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
16:4018,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0646
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
16:40979,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,74
|Açılış
|: 979,87
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler16:38
|SMRTG
|45,98
|107.831.110
|% 10,00
|
|FENER
|55,05
|313.642.943
|% 9,99
|
|RODRG
|37,90
|8.771.498
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.093.702
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|26.134.207
|% 9,95
|
|HALKB
|8,95
|2.687.985.268
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|142.402.233
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.019.300
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.685.688
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.695.941
|% -9,86
|
|AKBNK
|11,65
|4.078.811.166
|% -4,43
|
|GARAN
|19,93
|3.753.656.096
|% -8,49
|
|ASELS
|31,56
|2.933.399.106
|% -6,63
|
|YKBNK
|7,14
|2.872.485.824
|% -2,59
|
|EKGYO
|4,21
|2.695.901.980
|% -3,66
|
|EKGYO
|4,21
|2.695.901.980
|% -3,66
|
|YKBNK
|7,14
|2.872.485.824
|% -2,59
|
|AKBNK
|11,65
|4.078.811.166
|% -4,43
|
|HALKB
|8,95
|2.687.985.268
|% -9,96
|
|ISCTR
|8,23
|2.300.640.409
|% -6,05
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2955
|18,3014
|% 0,25
|
|Euro
|18,3009
|18,3375
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,7514
|20,8555
|% -0,17
|
|Frank
|18,8504
|18,9640
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8518
|4,8761
|% 0,17
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-12,76
|
|Altın Gr.
|979
|980
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.670
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,24
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,94
|88,94
|-2,41
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53ISCTR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 210, 594 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 3, 282 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 82 altında . İşlem hacmi 46, 392.00 milyon TL de
-
16:46TSKB
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 416, 302 adet işlem
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 82 kaybederek (% -2.73 ) 2, 920
-
16:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, DENGE, MERKO, RODRG, SUWEN, HKTM, MEPET, IZFAS