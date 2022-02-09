***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi01.09.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi06.09.2021Davanın Konusu2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İptaliKarşı Taraf(lar)Mustafa Nadi ÖzerdenDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/579Davanın Duruşma Tarihi19.01.2022Alınan KararDavacı tarafın davadan feragatı nedeni ile mahkeme davanın reddine karar vermiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar08 Şubat 2022 tarihinde şirketimize bildirildiği üzere, İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde Şirketimiz aleyhine şirket ortaklarından ve eski Yönetim kurulu üyesi Mustafa Nadi Özerden tarafından, 03 08 2021 Tarihinde yapılan Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın iptali istemi ile açılan davada, davacı tarafın davadan feragatı nedeni ile mahkeme davanın reddine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000542BIST