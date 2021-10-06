***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kurulu aşağıdaki kararları almıştır:1- Yalova Kirazlı' da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 1 Parsel, 17.062,08 m2 arsanın,2- Yalova Kirazlı' da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 14 Parsel, 5.267,69 m2 arsanın satışının yapılmasına, satış bedellerinin peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967561BIST