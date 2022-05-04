***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2022 12:09
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklarımızdan Naci Tamer Özerden ve Mustafa Karanis tarafından Naci Tamer Özerden'in Mustafa Karanis' in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı hissenin tamamının satın alması işleminin gerçekleştiği şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026473
BIST
12:232.473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 42,84
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.477
En Düşük
2.460
12:2314,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1220
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8604
En Düşük
14,7014
12:2315,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1185
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7782
En Düşük
15,6227
12:23904,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 14,22
|Açılış
|: 904,80
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:23
|IMASM
|18,15
|5.429.101
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.230.205
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.651.932
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.365.102
|% 9,96
|
|LIDER
|20,92
|81.166.356
|% -8,49
|
|DITAS
|26,68
|17.149.811
|% -7,04
|
|TSPOR
|5,27
|106.928.996
|% -6,73
|
|AKGRT
|3,19
|28.522.010
|% -5,34
|
|SANFM
|36,94
|18.471.886
|% -3,95
|
|THYAO
|42,24
|1.206.957.837
|% 2,38
|
|SISE
|18,37
|877.264.800
|% 1,38
|
|TUPRS
|248,50
|708.014.028
|% 6,11
|
|KRDMD
|15,62
|673.136.047
|% 3,03
|
|KOZAL
|177,90
|602.876.038
|% 3,31
|
|ODAS
|2,60
|413.946.561
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,97
|485.490.186
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,74
|218.288.862
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,01
|503.153.713
|% 1,01
|
|DOHOL
|3,54
|177.001.196
|% 2,31
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8525
|14,8548
|% 0,83
|
|Euro
|15,7673
|15,7782
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,6029
|18,6962
|% 0,30
|
|Frank
|15,1291
|15,2203
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9479
|3,9677
|% 0,88
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|13,99
|
|Altın Gr.
|905
|905
|14,65
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.144
|-30,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-25,85
|
|Yarım
|2.914
|2.989
|-12,50
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-6,25
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,18
|