Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.05.2022 12:09
***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklarımızdan Naci Tamer Özerden ve Mustafa Karanis tarafından Naci Tamer Özerden'in Mustafa Karanis' in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı hissenin tamamının satın alması işleminin gerçekleştiği şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026473


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:232.473
Değişim :  1,76% |  42,84
Açılış :  2.461  
Önceki Kapanış :  2.431  
En Yüksek
2.477 En Düşük
2.460
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 18,15 5.429.101 % 10,00  
CRDFA 2,75 26.230.205 % 10,00  
DENGE 1,54 465.898 % 10,00  
TIRE 15,44 10.651.932 % 9,97  
KRTEK 15,79 3.365.102 % 9,96  
daha fazla
12:23 Alış Satış %  
Dolar 14,8525 14,8548 % 0,83  
Euro 15,7673 15,7782 % 0,76  
Sterlin 18,6029 18,6962 % 0,30  
Frank 15,1291 15,2203 % 0,31  
Riyal 3,9479 3,9677 % 0,88  
daha fazla
12:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 13,99  
Altın Gr. 905 905 14,65  
Cumhuriyet 6.053 6.144 -30,00  
Tam 6.030 6.180 -25,85  
Yarım 2.914 2.989 -12,50  
Çeyrek 1.462 1.495 -6,25  
Gümüş.Ons 22,97 23,00 0,01  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,10  
B. Petrol 110 110 0,18  
Seans Raporu 12:23
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru